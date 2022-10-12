Министерство просвещения опубликовало проекты расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год

Согласно законопроекту основной государственный экзамен в 2023 году пройдёт в следующие даты:

– 24 мая – история, физика, биология;

– 30 мая – обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

– 2 и 3 июня – иностранные языки ;

– 6 июня – русский язык;

– 9 июня – математика;

– 14 июня – литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

– 17 июня – обществознание, биология, химия.

Расписание единого государственного экзамена в законопроекте предлагается утвердить следующее:

– 26 мая – география, литература, химия;

– 29 мая – русский язык;

– 1 июня – математика базового и профильного уровней;

– 5 июня – история, физика;

– 8 июня – обществознание;

– 13 июня – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;

– 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);

– 19 и 20 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Кроме того, традиционно будут предусмотрены резервные сроки для школьников, повторно допущенных к ГИА, и тех, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, а также даты для учащихся, не прошедших ГИА или получивших неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам.

Подробнее о дополнительных датах сдачи экзаменов и допустимых для использования на них инструментах и справочных материалах можно ознакомиться по ссылкам, указанным ниже.

ОГЭ: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=119&StartDate=6.10.2022&EndDate=7.10.2022&npa=132076.

ЕГЭ: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=119&StartDate=6.10.2022&EndDate=7.10.2022&npa=132077.

ГВЭ: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=119&StartDate=6.10.2022&EndDate=7.10.2022&npa=132078.