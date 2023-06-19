Министерство труда РФ расширяет возможности электронного сертификата

С 1 июня по решению Минтруда РФ был расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нём на 26 наименований больше. Всего же в перечне уже порядка 270 различных средств реабилитации.

«С 1 июня граждане с инвалидностью могут приобретать протезы верхних и нижних конечностей по электронному сертификату. Раньше такие средства реабилитации можно было получать только в натуральном виде от Социального фонда России, либо покупать самостоятельно с последующим возмещением затрат. Мы видим, что возможность получения ТСР с использованием электронного сертификата пользуется популярностью. Уже выпущено более 320 тысяч сертификатов на более чем 6,1 млрд рублей. И эта работа будет продолжена», — сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

Новая мера, благодаря возможностям электронного сертификата, позволит гражданину индивидуально подобрать на рынке средств реабилитации именно то изделие, которое подойдёт ему для комфортной реабилитации и социализации в обществе с учётом необходимых функциональных характеристик и особенностей здоровья.

В Минтруда напомнили, что существует несколько путей получения ТСР: бесплатно через СФР; приобрести самостоятельно, а затем получить компенсацию; приобрести с использованием электронного сертификата.