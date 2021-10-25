Министерство здравоохранения края проводит отбор студентов для заключения договоров о подготовке в вузе

Напомним: закон об образовательных сертификатах инициировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Инициатива получила поддержку депутатов Законодательного собрания.

Образовательный сертификат – это аналог целевого обучения. Студенты и ординаторы коммерческой формы обучения смогут учиться за счёт краевого бюджета. Оплата за обучение осуществляется с помощью образовательного сертификата. Обучение по сертификату проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Число сертификатов с этого года увеличено. Это связано с изменившимися требованиями к успеваемости студентов. Теперь средний балл успеваемости должен быть не ниже 4 (ранее оценки должны были быть только 4 и 5). Кроме того, после учёбы отработать по направлению нужно три года, а не пять. По сертификату можно получить высшее медицинское образование по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».

Направить документы кандидаты могут в краевой минздрав по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, с пометкой «Образовательный сертификат». Также заявление и документы (в бумажном конверте или мультифоре с пометкой «Образовательный сертификат») можно оставить в ящике для корреспонденции в фойе здания, в котором расположено министерство (660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3) с 9.00 до 18.00.