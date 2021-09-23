Министр здравоохранения края и руководитель Роспотребнадзора региона вакцинировались от сезонного гриппа

В Красноярском крае стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа. Как сообщил Дмитрий Горяев, переболевшие коронавирусом — новая категорией людей, которые входят в группу риска по заболеваемости гриппом.

«Необходимо сделать прививку, чтобы выработался иммунитет к началу эпидемического сезона. Вакцинация в крае уже идёт полным ходом. Хочу подчеркнуть, что её необходимо пройти всем, кто не безразличен к своему здоровью, в первую очередь тем, кто уже привился от Covid-19, а также детям и переболевшим коронавирусной инфекцией», — отметил чиновник. Он также добавил, что прививка от гриппа способствует формированию высокого уровня специфического иммунитета. Защитный эффект наступает через 8-12 дней и сохраняется в течение года.

В начале сентября в Красноярский край поступило 159 930 доз четырёхвалентной гриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» для детей старше шести лет, подростков и взрослых из групп риска, а также 448 560 доз гриппозной инактивированной вакцины «Совигрипп» для взрослых.

На сегодняшний день случаев заболевания гриппом в регионе не зафиксировано.

Стоит отметить, что одновременно делать прививку от коронавируса и гриппа нельзя. Между ними необходим перерыв в месяц. Если гражданин ещё вообще не вакцинировался, то сначала следует привиться от COVID-19, а потом уже от гриппа. Если срок вакцинации от коронавируса ещё не подошёл (например, человек переболел менее шести месяцев назад), то сначала нужно привиться от гриппа, а потом уже от коронавирусной инфекции.