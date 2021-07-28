Министр здравоохранения края прокомментировал ситуацию с обязательной вакцинацией работников

Борис Немик уверил граждан, что все учреждения здравоохранения готовы к проведению вакцинации. С учётом поступивших заявок в поликлиниках будут сформированы графики. А при заявках более чем на 50 человек будет возможна и выездная вакцинация.

До конца месяца работодателям необходимо направить списки вакцинируемых в ближайшую к месту работы поликлинику.