Министр здравоохранения края прокомментировал ситуацию с обязательной вакцинацией работников
Министр здравоохранения края прокомментировал ситуацию с обязательной вакцинацией работников
Напомним, по решению главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева обязательная вакцинация введена для работников предприятий в 16 сферах деятельности.
Борис Немик уверил граждан, что все учреждения здравоохранения готовы к проведению вакцинации. С учётом поступивших заявок в поликлиниках будут сформированы графики. А при заявках более чем на 50 человек будет возможна и выездная вакцинация.
До конца месяца работодателям необходимо направить списки вакцинируемых в ближайшую к месту работы поликлинику.