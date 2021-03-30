Министр здравоохранения Красноярского края сделал прививку против коронавируса

Министр здравоохранения региона уверен, что все три зарегистрированные в стране вакцины идентичны по своему действию, эффективны и безопасны. В Красноярский край была поставлена вакцина «Спутник V». Недавно краю передали ещё 15 тысяч доз вакцины, которые уже в эту пятницу доставят в прививочные пункты. За всю прививочную компанию в регион поступило 150 тысяч доз вакцины.

Напоминаем, сегодня поставить прививку может каждый желающий. Для этого нужно записаться на вакцинацию любым удобным способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также по телефону в медучреждениях:

- в Центральном районе по адресам:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

Солнечный пр-д, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах по адресам:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан по адресу:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.