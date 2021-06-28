Министр здравоохранения Красноярского края сделал прогноз по третьей волне коронавируса

С каждым днём вирус мутирует, а вирусологи фиксируют его новые штаммы. В последнее время ковид стал поражать и молодых людей, которые ранее не входили в зону риска. Также увеличилось количество пациентов в возрасте от 30 до 50 лет со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами заболевания.

Кроме того, в регионе продолжает расти количество заболевших. 1 июня в Красноярском крае за сутки было зарегистрировано 99 новых случаев заболевания, 27 июня - уже 201. В Норильске количество заболевших также продолжает расти. А сегодня глава региона должен принять решение о введении новых коронавирусных ограничений.

Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания против COVID-19. В Норильске действует пять прививочных пунктов:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; СРК «Арена» (пл. Металлургов, 10), (пункт работает по выходным с 12.00 до 18.00);

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.