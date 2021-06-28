Министр здравоохранения Красноярского края сделал прогноз по третьей волне коронавируса
Министр здравоохранения Красноярского края сделал прогноз по третьей волне коронавируса
Как считает Борис Немик, она продлится от полутора до двух месяцев.
С каждым днём вирус мутирует, а вирусологи фиксируют его новые штаммы. В последнее время ковид стал поражать и молодых людей, которые ранее не входили в зону риска. Также увеличилось количество пациентов в возрасте от 30 до 50 лет со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами заболевания.
Кроме того, в регионе продолжает расти количество заболевших. 1 июня в Красноярском крае за сутки было зарегистрировано 99 новых случаев заболевания, 27 июня - уже 201. В Норильске количество заболевших также продолжает расти. А сегодня глава региона должен принять решение о введении новых коронавирусных ограничений.
Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания против COVID-19. В Норильске действует пять прививочных пунктов:
- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; СРК «Арена» (пл. Металлургов, 10), (пункт работает по выходным с 12.00 до 18.00);
- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;
- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.