Министр здравоохранения РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19
Министр здравоохранения РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19
Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Противопоказания были разделены на три группы: бессрочные, устанавливаемые на определённый срок и иные.
К первой группе можно отнести:
- аллергию и тяжёлые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отёк в месте инъекции;
- гиперчувствительность к компонентам препарата.
Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок:
- ОРВИ средней и тяжёлой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период обострения и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;
- ОРВИ лёгкой степени тяжести и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта до нормализации температуры тела.
К иным противопоказаниям отнесли:
- злокачественные образования - при вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком»;
- беременность и грудное вскармливание - при вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-КОВИД-Вак-Лио» и «КовиВаком»;
- недостижение возраста 18 лет. Исключение - вакцинация «Спутником М», однако в этом случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет;
- возраст старше 60 лет - при вакцинации «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутником М», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».