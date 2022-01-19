Министр здравоохранения РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19

Противопоказания были разделены на три группы: бессрочные, устанавливаемые на определённый срок и иные.

К первой группе можно отнести:

- аллергию и тяжёлые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отёк в месте инъекции;

- гиперчувствительность к компонентам препарата.

Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок:

- ОРВИ средней и тяжёлой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период обострения и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;

- ОРВИ лёгкой степени тяжести и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта до нормализации температуры тела.

К иным противопоказаниям отнесли:

- злокачественные образования - при вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком»;

- беременность и грудное вскармливание - при вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-КОВИД-Вак-Лио» и «КовиВаком»;

- недостижение возраста 18 лет. Исключение - вакцинация «Спутником М», однако в этом случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет;

- возраст старше 60 лет - при вакцинации «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутником М», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».