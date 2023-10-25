Министром образования края назначена Светлана Маковская

На встрече с новым министром глава региона обозначил ряд ключевых системных задач в области образования, которые министерству предстоит решить в ближайшее время:

«Под пристальным вниманием должны быть новые требования к организации образовательного процесса, которые внедрены с этого учебного года, – это вопросы профориентации школьников, воспитания. Второе – это профессиональное образование, которое для Красноярского края имеет фундаментальное значение».

В числе приоритетов Михаил Котюков обозначил качественную подготовку школьников для поступления в вузы. Для этого необходимо активно включать в организацию образовательного процесса предприятия, которые заинтересованы в большом количестве квалифицированных кадров, а также развивать совместные программы с университетами. Школьников нужно знакомить на практике с возможностями учреждений профобразования и предприятий региона.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время предстоит ликвидировать накопившиеся проблемы недостатка инфраструктуры в системе образования: «Лучшие практики, которые есть в Красноярске и других регионах, нужно активно изучать, посмотреть, какие возможности нам даёт цифровизация системы образования, и обеспечить доступность для школьников лучших педагогических материалов, лучших практик через обмен цифровыми данными».