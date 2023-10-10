Минэкологии края запустило опрос на тему содержания животных в регионе

Опрос организован для сбора мнений жителей края по вопросам обращения с животными. При этом речь идёт не только о домашних питомцах, но и животных без владельцев.

В ведомстве отметили, что недавно в федеральный закон об ответственном обращении с животными внесены изменения. Теперь регионы могут самостоятельно устанавливать нормы и мероприятия по обращению с животными. Для этого предстоит внести изменения в региональное законодательство. К работе привлечены представители научного сообщества, общественности, отраслевые специалисты. Будет также учитываться мнение жителей региона, которое планируется выявить в ходе опроса.