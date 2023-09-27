Минэкономразвития РФ формирует кадровый резерв загранаппарата ведомства
Минэкономразвития РФ формирует кадровый резерв загранаппарата ведомства
В него войдут высококвалифицированные руководители и специалисты из отраслевых ведомств, компаний реального сектора экономики, государственных и бизнес-структур, имеющие практический опыт работы в сфере внешнеэкономических связей.
Кандидаты могут претендовать на должности:
– в загранаппарате министерства (Постоянное представительство Российской Федерации при Всемирной торговой организации, специалисты министерства в постоянных торговых представительствах РФ при международных организациях и представители министерства за рубежом);
– в загранаппарате МИДа России, подбор кандидатур на которые осуществляет министерство.
Для кандидатов на включение в кадровый резерв устанавливаются следующие требования:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– наличие высшего образования (для кандидатов на руководящие должности предпочтительно по специальностям/направлениям подготовки: мировая экономика, международные отношения, востоковедение и африканистика, экономика, менеджмент, юриспруденция);
– знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
– знание основ Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, законодательства РФ о государственной гражданской службе, законодательства РФ о противодействии коррупции, законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности, иные специальные знания;
– знания в области информационно-коммуникационных технологий;
– знание государственного языка (языка делового общения) страны командирования или языка международной организации, для замещения должности в постоянном представительстве РФ при которой рассматривается кандидат;
– отсутствие судимости;
– наличие опыта работы на руководящих должностях (для кандидатов на руководящие должности).
Для включения в кадровый резерв кандидатам от Красноярского края необходимо до 20 октября направить заполненную анкету по прилагаемой форме по электронной почте: zueva_a@krskstate.ru. Порядок формирования кадрового резерва утверждён приказом министерства от 25.07.2022 № 394.