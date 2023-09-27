Минэкономразвития РФ формирует кадровый резерв загранаппарата ведомства

Кандидаты могут претендовать на должности:

– в загранаппарате министерства (Постоянное представительство Российской Федерации при Всемирной торговой организации, специалисты министерства в постоянных торговых представительствах РФ при международных организациях и представители министерства за рубежом);

– в загранаппарате МИДа России, подбор кандидатур на которые осуществляет министерство.

Для кандидатов на включение в кадровый резерв устанавливаются следующие требования:

– наличие гражданства Российской Федерации;

– наличие высшего образования (для кандидатов на руководящие должности предпочтительно по специальностям/направлениям подготовки: мировая экономика, международные отношения, востоковедение и африканистика, экономика, менеджмент, юриспруденция);

– знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);

– знание основ Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, законодательства РФ о государственной гражданской службе, законодательства РФ о противодействии коррупции, законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности, иные специальные знания;

– знания в области информационно-коммуникационных технологий;

– знание государственного языка (языка делового общения) страны командирования или языка международной организации, для замещения должности в постоянном представительстве РФ при которой рассматривается кандидат;

– отсутствие судимости;

– наличие опыта работы на руководящих должностях (для кандидатов на руководящие должности).

Для включения в кадровый резерв кандидатам от Красноярского края необходимо до 20 октября направить заполненную анкету по прилагаемой форме по электронной почте: zueva_a@krskstate.ru. Порядок формирования кадрового резерва утверждён приказом министерства от 25.07.2022 № 394.