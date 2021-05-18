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Минкультуры предложило создать Ассоциацию арктических музеев России

Минкультуры предложило создать Ассоциацию арктических музеев России

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Минкультуры предложило создать Ассоциацию арктических музеев России

Предполагается, что деятельность ассоциации будет направлена в том числе на популяризацию культурного наследия арктических регионов страны, сообщает ТАСС.

Минкультуры предложило создать Ассоциацию арктических музеев России

Статс- секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила об этой инициативе на совещании по реализации проекта «Изучение, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Арктики», состоявшемся в Российском этнографическом музее. Это не первая ассоциация, которая будет создаваться внутри Союза музеев, сказала замминистра.

Предполагается, что деятельность ассоциации будет направлена в том числе на популяризацию культурного наследия арктических регионов России. По словам Маниловой, объединение, согласно сложившейся в Союзе музеев России практике, могут возглавить два сопредседателя - глава профильного федерального музея и директор регионального музея. Вместе с тем в министерстве будут ожидать предложений от региональных музеев по кандидатуре второго сопредседателя.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
18 мая в 11:13 690
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