Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения
Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения
Об этом сообщили РИА Новости 2 марта. Эта публикация агентства - самая цитируемая. Впервые за время с начала проведения спецоперации России в Украине информацию о потерях предоставил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины - 572 человека", - сказал генерал журналистам.
"К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков.
"Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - заявил генерал.