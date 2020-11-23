Минобразования края рекомендует продлить дистант для 5-11-х классов до 6 декабря

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой министр образования края предложила продлить дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов до 6 декабря.

- Для снижения уровня заболеваемости среди взрослого населения министерство предлагает школам в городах Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск продолжить обучение с применением дистанционных образовательных технологий для учеников 5-11-х классов до 6 декабря 2020 года. Для студентов колледжей и техникумов, расположенных в этих городах, – до 31 декабря 2020 года, – сообщила Светлана Маковская.

Данное предложение имеет рекомендательный характер, потому окончательное решение остаётся за муниципалитетами.

- Решение о продлении дистанционной формы обучения – это вынужденная мера. Как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, все учреждения вернутся к традиционному формату работы. Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Они необходимы, прежде всего, чтобы сохранить здоровье наших детей и их родителей, а также учителей, – добавила министр.

Отметим, что ученики 1-4-х классов продолжаются обучаться в очном режиме. Но процесс обучения организован согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора – процедура термометрии, регулярная дезинфекция помещений, санитайзеры для обработки рук, масочный режим и соблюдение социальной дистанции, а также кабинетная система.

На частые жалобы от родителей на организацию дистанционного учебного процесса Светлана Маковская просит обратить особое внимание. Министр напоминает, что на сайтах Министерства просвещения РФ и министерства образования края есть материалы и методические рекомендации по организации дистанционного обучения.

- При составлении расписания уроков в дистанционной форме необходима согласованная работа педагогов. И контролировать это должны завучи в каждой школе. Недопустимо все уроки проводить в форме онлайн-занятий. Занятия с использованием электронных устройств должны строго регламентироваться по длительности и по их количеству в соответствии с возрастными возможностями детей, – сказала министр.

В министерстве образования края продолжают работу горячие линии по вопросам дистанционного обучения:

детские сады – 8 (391) 268-12-38

школы - 8 (391) 221-93-54

учреждения дополнительного образования – 8 (391) 268-14-14

техникумы и колледжи - 8 (391) 221-15-99