Минобрнауки опубликовало приказ, который устанавливает минимальные баллы Единого госэкзамена в 2024/25 учебном году

Для поступления в вуз следующим летом выпускникам школ необходимо набрать:

- 40 баллов на экзамене по русскому языку;

- 39 – по математике;

- 39 – по физике;

- 39 – по химии;

- 44 – по информатике;

- 45 – по обществознанию;

- 40 – по географии;

- 40 – по литературе;

- 39 – по биологии;

- 35 – по истории;

- 30 – по иностранному языку.

«Хочу обратить внимание выпускников 2024 года и их родителей на эти цифры. Каждый университет определяет свой минимальный проходной балл по предмету, но вузы, подчинённые Минобрнауки (а их подавляющее большинство в стране), определённо установят баллы не ниже этих значений, – подчеркнул Евгений Голубев, ректор Заполярного государственного университета. – После того как каждый университет или институт определит минимальные значения, он уже не сможет зачислить абитуриента с количеством баллов ниже этого уровня даже при наличии свободных бюджетных мест. Грамотно рассчитывайте свои силы и используйте возможности подготовки к ЕГЭ, например на подготовительных курсах ЗГУ, там тоже есть свои бюджетные места и льготы для различных категорий населения».

Напомним, для поступления на все образовательные программы Заполярного госуниверситета нужно сдать профильную математику и русский язык. На большинство направлений принимают результаты ЕГЭ по одному из трёх предметов на выбор: физике, информатике или химии. Гуманитарии могут сдать Единый госэкзамен по обществознанию, чтобы поступить на экономику, менеджмент или маркетинг.

Важно учитывать, что минимальные баллы нужно набрать и тем выпускникам, которые планируют поступать на платной основе. Поэтому будущим абитуриентам сейчас необходимо приложить все усилия для успешной сдачи ЕГЭ, чтобы преодолеть необходимый рубеж, участвовать в конкурсе и поступить на заветную специальность. Подготовиться к Единому госэкзамену по математике, физике, русскому языку и обществознанию помогут в Заполярном госуниверситете. Курсы будут проходить по субботам и воскресеньям с 7 октября по 30 апреля по адресу: ул. Пушкина, 6а.

Бесплатно обучаться за счёт бюджетных средств на подготовительном отделении ЗГУ могут:

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;

– инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий.

Подготовительные курсы для всех остальных категорий граждан платные. Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по телефонам: +7 (3919) 45-70-41, добавочный 128, +7 (960) 513-12-31, +7 (913) 499-98-29.