Минтруд России опубликовал календарь праздников на 2024 год

30 и 31 декабря в этом году выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно.

23 февраля и 8 марта в следующем году выпадают на пятницу. Следовательно, выходные будут длиться по три дня — с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.

1 мая — День Весны и Труда — будний день (среда). Поэтому в министерстве приняли решение сделать 27 апреля (субботу) рабочим днём. Выходной будет перенесён на 29 апреля (понедельник), а на 30 апреля перенесут выходной с субботы 2 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. 9 мая граждан также ждут четыре выходных дня с 9 по 12 мая за счёт переноса выходного с субботы 6 января.

В июне в День России будет только один выходной — непосредственно в сам праздник, 12 июня.

В День народного единства россиян ждут всего два выходных дня, 3 и 4 ноября.

30 и 31 декабря будут выходными. Суббота 28 декабря станет рабочим днём, этот выходной перенесён на понедельник 30 декабря. Вторник 31 декабря станет нерабочим за счёт переноса выходного дня с 7 января 2024 года. Таким образом, перед Новым годом у россиян появятся три выходных подряд — с 29 по 31 декабря.