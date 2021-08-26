Минтруда готовит изменения в правила начисления социальных выплат на детей от трёх до семи лет

«Как и в прошлом году, Минтруда постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учётом этого готовятся изменения в правилах предоставления выплат на детей от трёх до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, и одиноких родителей. Эти изменения позволят не учитывать при назначении помощи наличие у получателей автомобилей, находящихся в розыске или под арестом», - пояснила Ольга Баталина, заместитель министра труда и социальной защиты РФ.

На сегодняшний день поводом для отказа в предоставлении детских выплат может стать наличие двух и более автомобилей в семье. В том числе учитывается транспорт, который не снят с регистрационного учёта, а также находящийся под арестом и в розыске. Исключения делаются для многодетных семей, семей с инвалидами, а также, если машина была получена благодаря мерам соцподдержки, но и тогда в выплатах отказывают, если у семьи имеется три машины и больше.

Министерство обещает внести планируемые изменения до конца года.

Напомним, что указанные выплаты были введены в мае по приказу президента России. На них из резервного фонда было выделено 46,6 млрд рублей.