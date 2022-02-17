Минтруда РФ предлагает продлить упрощённый порядок установления инвалидности до 1 июля

В случае его принятия со 2 марта по 1 июля россияне смогут без личного обращения в медико-социальную экспертизу (МСЭ) продлить ранее установленную группу инвалидности либо оформить её впервые.

«Мы видим необходимость продления временного порядка установления инвалидности. Такой порядок востребован гражданами и позволяет избежать личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. Продление временного порядка – это текущая задача. Одновременно мы идём дальше по процедуре совершенствования сервисов для граждан. Сейчас проект упрощения прохождения процедуры медико-социальной экспертизы согласован с отраслевыми ведомствами, прошел общественное обсуждение и представлен в правительство», – сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

Также он добавил, что сегодня ведётся работа по совершенствованию системы взаимоотношений медико-социальной экспертизы с гражданами. Новая схема прохождения МСЭ позволит гражданам самим выбирать способ, как это сделать, - лично или пройти все необходимые процедуры заочно.

Напомним, что временный порядок был введён с целью ограничения распространения коронавируса. Для граждан, кому ранее уже была установлена инвалидность, она будет продляться автоматически вместе с программой реабилитации. Это касается и детей-инвалидов, кому группы были установлены по достижению 18 лет. В случае если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации будет осуществляться на основании медицинских документов.