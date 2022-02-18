Минтруда РФ представит концепцию новой редакции Закона «О занятости населения»

В Министерстве труда и занятости уверены, что после обновления закона он будет соответствовать современным условиям рынка труда. Его концепция уже представлена комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ожидается, что поправки будут приняты осенью этого года.

Фёдор Прокопов, директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, считает, что некоторые пункты документа могут развернуться на 90 градусов. По его мнению, наибольший интерес будет обращён к теме самозанятых. «С одной стороны, у работающих на себя должен быть доступ к социальным гарантиям — страховым пенсиям и больничным, но с другой, если мы идём по пути введения страховых взносов для них, то это несёт с собой два риска. Первый — уход самозанятых в тень, что сведёт на нет эффект от эксперимента. Второй — рост стоимости работ и, как следствие, падение спроса на них», — цитирует эксперта РБК.