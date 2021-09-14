Минтруда РФ утвердило порядок информирования граждан о размере будущей пенсии

Сведения о стаже и заработке граждан Пенсионный фонд России получает от работодателей, которые предоставляют данные сведения для ведения индивидуального персонифицированного учёта будущих пенсионных прав. На всех зарегистрированных в ПФР граждан специалисты Пенсионного фонда открывают индивидуальный лицевой счёт, на котором в течение всей жизни фиксируется поступающая в ПФР информация, конвертируемая в пенсионные права. От этих данных зависит размер будущей пенсии гражданина.

Граждане могут самостоятельно контролировать то, насколько добросовестно работодатель выполняет свои обязанности. Для этого необходимо проверять состояние своего пенсионного счёта. Сделать это сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале "Госуслуги". С помощью этого сервиса пользователи также могут заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта. Сделать это можно и на официальном сайте ПФР. Также выписку можно получить в МФЦ либо клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на приём.

С 2022 года ПФР раз в три года будет информировать женщин старше 40 лет и мужчин старше 45 лет о состоянии пенсионного счёта, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующий порядок утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ. Речь идёт о гражданах, не получающих досрочные пенсии или пенсии по инвалидности. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.