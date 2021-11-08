Минусинец представит наш регион в конкурсе на звание «Народного участкового» страны

МВД России проводит финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый» традиционно в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». Красноярский край представляет участковый уполномоченный полиции из Минусинска Александр Трумкеллер.

До 10 ноября желающие могут с помощью своих аккаунтов в соцсетях проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» (https://www.krsk.kp.ru/media/856330/) за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижный, ведь сегодня в службе участковых — более 48 тысяч сотрудников, отмечают в МВД.

Только один представитель от каждого субъекта страны принимает участие в финале. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

Победители определятся на основе индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза — внедорожника «УАЗ–Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Организаторы обращают внимание желающих проголосовать на то, что результаты голосования отображаются не сразу: рейтинг обновляется два раза в день — в 12:00 и 17:00 по московскому времени. Отдать свой голос можно однократно и только за одного участника конкурса.