Минздрав края «бронирует» кадры для межрайонных центров

Министерство здравоохранения Красноярского края и Красноярский государственный медицинский университет определили новый подход к работе со студентами-целевиками. Суть в том, чтобы на этапе обучения студенты целевого набора могли познакомиться со своим будущим работодателем, главой территории и обсудить перспективы работы и возможности.

«Губернатор края поставил одной из приоритетных задач развитие межрайонных центров, - подчеркнул министр здравоохранения края Борис Немик. - В нашем крае их пять: в Лесосибирске, Канске, Ачинске, Минусинске и Норильске. В прошлом году, по поручению губернатора, принят ряд краевых законов, которые обеспечивают дополнительные меры социальной поддержки специалистов, приезжающих туда работать».

А «забронировать» резерв кадров для территорий позволяет, в том числе и работа со студентами, обучающимися платно: минздрав предоставляет образовательный сертификат, который позволяет перейти на бюджетную форму обучения. Работает же сертификат по аналогии с целевым обучением в вузе - выпускник по направлению минздрава региона должен будет трудиться в конкретном медицинском учреждении пять лет. Обучение студентов, ординаторов и слушателей с применением образовательного сертификата осуществляется за счёт средств краевого бюджета.

Ректор КрасГМУ Алексей Протопопов пояснил, что в этом году планируется выдать образовательные сертификаты 200 студентам, 50 ординаторам, 100 слушателям по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Медицинская кибернетика».

По информации с сайта kraszdrav.ru.