Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
Изменения внесены в инструкцию по применению препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Доклинические испытания показали, что при одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса, в частности «Спутника V», иммуногенность препаратов не снижается. Препараты вводятся в разные части тела — в левое и правое плечо.
Одновременная вакцинация станет более удобной для россиян и позволит защититься сразу от двух угроз.
Между тем в Красноярском крае шестой день подряд устанавливается новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Вчера цифра составила 581 человек. В Норильске за последние три дня клинически доказаны тридцать два новых случая.
В связи с ухудшением эпидобстановки с 1 ноября в регионе вводятся QR-коды для посещения кинотеатров, театров, концертных залов, любых спортивных и культурных мероприятий.