Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

Доклинические испытания показали, что при одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса, в частности «Спутника V», иммуногенность препаратов не снижается. Препараты вводятся в разные части тела — в левое и правое плечо.

Одновременная вакцинация станет более удобной для россиян и позволит защититься сразу от двух угроз.

Между тем в Красноярском крае шестой день подряд устанавливается новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Вчера цифра составила 581 человек. В Норильске за последние три дня клинически доказаны тридцать два новых случая.

В связи с ухудшением эпидобстановки с 1 ноября в регионе вводятся QR-коды для посещения кинотеатров, театров, концертных залов, любых спортивных и культурных мероприятий.