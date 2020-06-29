Минздрав сохраняет старые правила медосмотра для водителей до 1 января 2021 года

Новый порядок медицинского освидетельствования водителей должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. Водителей, которые получают или продляют водительское удостоверение, планировали обязать сдавать дополнительный анализ на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также - для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Анализы должны были стать платными, но это вызывало беспокойство россиян: справка на права существенно подорожает, что приведёт к росту очередей в наркодиспансерах.

По информации РБК, впервые об изменениях в порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в Министерстве здравоохранения РФ заговорили ещё в ноябре 2019 года. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал инициативу Минздрава чушью. Он сказал, что для многих россиян подорожание справки может стать значительным. Дополнительные обследования, связанные с безопасностью людей на дорогах, необходимы, но вводить их надо с умом и поэтапно. Критически отнеслась к новшеству и Генпрокуратура. Тогда этот проект отправили на доработку, дата вступления приказа в силу была перенесена на 1 июля 2020 года.

Работа над приказом показала, что нововведения могут быть сохранены только для тех водителей, при осмотре которых врач-нарколог установит наличие клинических признаков расстройств, возникших из-за употребления алкоголя.

Для того чтобы регионы успели подготовиться к грядущим переменам, а также для более детальной экспертной проработки, Минздрав решил отложить вступление в силу поправок ещё на полгода, то есть до 1 января 2021 года. А до этого времени будет сохранён и продлён действующий порядок.