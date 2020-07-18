Мир вашему дому! Епископ Норильский и Туруханский поздравляет горожан с праздником

Дорогие норильчане!



Сердечно поздравляю вас с Днём города! Наш Норильск особенный. Он возник среди тундры, вопреки суровому климату. Он давал стране металл, необходимый для труда и обороны, в условиях, казалось, превосходящих человеческие силы. Он строился, расцветал, растил детей, создавал музеи и театры, несмотря на арктические морозы и полярную ночь. Почти тридцать лет назад в Норильске была заложена первая православная церковь, а сегодня службы совершаются в пяти храмах. Господь хранит нашу благословенную северную землю, даёт силы для преодоления трудностей. Он подарил нам святых, мощи которых лежат в норильской земле, к ходатайству которых мы прибегаем для укрепления своих сил. В эти дни хочется обратиться к нашему городу словами Священного Писания: «Да будет мир в стенах твоих, благоденствие — в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе!» (Пс. 121, 6–8). Желаю всем жителям города и его руководителям счастья, здравия и благополучия. Да пребудет со всеми вами и нашим дорогим Норильском благословение Божие!

Агафангел, епископ Норильский и Туруханский



О событиях, которые этим летом происходят в православной жизни города, мы расспросили секретаря Норильской епархии отца Германа (Мельникова).

Храмы открыты

В первую очередь поинтересовались, есть ли сейчас какие–то ограничения для посещения храмов из–за распространения коронавируса? Отец Герман рассказал, что в связи со сложившейся ситуацией всем пришлось стать более внимательными к себе и своим близким. Изменилась и церковно–приходская жизнь. В храмовом пространстве, где во время богослужения собираются прихожане, соблюдают все санитарные требования: регулярно проветривают помещение, обеззараживают воздух, проводят дезинфекцию киотов, предметов, используемых при совершении богослужений. Прихожанам напоминают о необходимости носить маски, а при входе в храм предлагают обработать руки.

Отец Герман также поделился, что по благословению Святейшего Патриарха во всех храмах во время богослужений читаются молитвы о сохранении людей в добром здравии. По благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела в кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» регулярно совершается молебен, который так и называется «Молебное пение во время распространения вредоносного поветрия».

Идёт строительство

Лето на Крайнем Севере — самое благоприятное время для строительства. И сейчас продолжается возведение нового храма в Талнахе.

– Господь даёт нам в этом году хорошую, тёплую и сухую, погоду, это благоприятствует строительству храма в честь святой великомученицы Варвары, — рассказывает отец Герман. — На сегодня это самая крупная стройка в епархии. Конечно, эпидемиологическая ситуация в регионе вносит коррективы во все сферы нашей деятельности, но благодаря организованности генерального подрядчика, а также внимательному контролю «Норникеля», стройка идёт хорошими темпами. Практически закончен нулевой цикл. В августе начнётся возведение стен.

Ведём и активную работу по разработке проекта храма в честь Преображения Господня в Кайеркане. Опять же, обстоятельства внесли корректировки в сроки реализации проекта, но работа не останавливается. По нашим представлениям храм получится очень красивым и станет одним из главных украшений Кайеркана.

Отец Герман также поделился, что на юге епархии, в Туруханском районе, планируется строительство ещё двух храмов. В посёлке Курейка — в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а в посёлке Келлог — в честь пророка Божия Илии. Кстати, на днях благочинный Туруханского округа игумен Софроний (Семенов) по благословению владыки Агафангела отправится из Туруханска в Келлог — посёлок, в котором компактно проживают кеты — малочисленный коренной народ. Отец Софроний освятит место под строительство храма. В возведении церквей на юге епархии активно помогает администрация Туруханского района и лично глава района Олег Игоревич Шереметьев.

Снова в школу

В Норильской епархии идёт подготовка к новому учебному году. В классах воскресных школ сделан косметический ремонт. Педагоги с нетерпением ждут своих учеников — и детей, и взрослых.

– У нас продолжат работу две воскресные школы: при кафедральном соборе на улице Пушкина, 11, и при храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6, — уточняет отец Герман. — Желающим поступить в воскресную школу следует обратиться в церковную лавку, там подскажут, как записаться. В новом учебном году педагоги предложат ребятам много интересного и полезного, ведь у учителей было и есть достаточно времени на подготовку к «живым» урокам. Мы продолжаем использовать образовательные и развивающие программы для воскресных школ, рекомендованные Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Уверен, что и полученный опыт дистанционного обучения принесёт нам немало пользы. Конечно, остаётся открытым вопрос о начале занятий. Пока мы говорим о 14 сентября, но будем смотреть на эпидемиологическую обстановку. В данном вопросе мы равняемся на общеобразовательные школы.

В сентябре планируется начать и работу просветительских курсов для взрослых. За три года слушатели смогут получить большой объём информации по истории Ветхого и Нового Заветов, догматическому богословию, общецерковной истории, литургике и истории Русской Православной Церкви. Отдельный курс посвящён вопросам христианской семьи. Занятия будут проводиться в вечернее время. Желающие могут зарегистрироваться на сайте кафедрального собора или записаться в церковной лавке.

Экспонаты для музея

Напомним, что в Норильской епархии организован музей, посвящённый истории православия на нашей территории и судьбам репрессированного духовенства и мирян. Находится он в храмовом комплексе на улице Мира, 6. Как рассказал отец Герман, музей из–за пандемии закрыт для посетителей, но он не прекратил свою работу в части поиска материалов. Новые экспонаты представлены в зале, посвящённом истории продвижения православия на Таймыре. Они будут интересны и детям, и взрослым. Особую ценность представляют подлинники уголовных дел норильских святых мучеников Петра Игнатова и Стефана Наливайко, которые удалось найти епархиальной комиссии по канонизации святых и сохранению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской в архивах Москвы и Крыма. Работа с архивами — дело кропотливое и очень интересное, но не менее важно найти форму подачи материала, позволяющую сделать его живым, остающимся надолго в памяти зрителя и заставляющим его размышлять о времени, о людях и о себе.

– Музей работает не только на своей территории, — говорит отец Герман. — Так, за время карантина подготовлена небольшая экспозиция для Туруханского Свято–Троицкого монастыря, рассказывающая о его основателе иеромонахе Тихоне. Собрана и краткая информация о святых, чьи имена связаны с Норильской епархией, для размещения её в кафедральном соборе.

В следующем году исполняется 30 лет с начала строительства (освящения места) кафедрального собора. К столь знаменательной дате музей Норильской епархии планирует подготовить выставку. Священнослужители надеются, что норильчане помогут им в сборе материалов, имеющих отношение к истории возведения храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», первых богослужений, начала приходской жизни в городе.