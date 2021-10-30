Миссия выполнима

Визит представителей предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с норильчанами, длился три дня. Члены делегации посетили знаковые места Норильска и Дудинки, ознакомились с ресурсной базой нашего города, объектами комплексного плана и подразделениями Заполярного филиала «Норникеля».

Для Комитета приезд в Норильск — это уже четвёртая деловая миссия в рамках реализации государственной политики в сфере развития научно–исследовательских, культурных, социально–экономических, экологических и других связей Северной столицы с регионами Арктической зоны Российской Федерации. До этого делегация побывала на Ямале, в Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия).

На заседании круглого стола «Бизнес–диалог Санкт–Петербурга и Красноярского края. В фокусе – Таймыр» участники обсудили развитие кооперационных связей правительства Санкт–Петербурга с администрацией Норильска и подразделениями Норильского дивизиона «Норникеля».

Глава Норильска Дмитрий Карасев, открывая установочное совещание, поблагодарил коллег за интерес, проявленный к Заполярью:

– Наша сегодняшняя встреча — это замечательная возможность для развития и взаимодействия, которые, несомненно, пойдут на пользу всем участникам. Вам известно, что Норильск сегодня находится на пороге глобальных перемен. Часть из намеченных комплексным планом социально–экономического развития целей уже реализуется. Многое ещё предстоит сделать. Мы открыты к сотрудничеству, готовы делиться полезным опытом и перенимать его у партнёров.

В позитивном настрое участников бизнес–диалога не усомнился и старший вице–президент, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. Он напомнил об исторических предпосылках для сотрудничества двух городов, ведь благодаря архитекторам ленинградской школы в Норильске многое было построено, их влияние отразилось не только на внешнем облике города, но и обогатило его культурную жизнь.

Николай Уткин также подчеркнул готовность компании всецело поддерживать благие начинания:

– Стратегия «Норникеля» определена на десятилетие. Мы планируем потратить свыше двух триллионов рублей на модернизацию производства и, конечно, на выполнение важнейших задач в области экологии. Я очень рад, что здесь присутствуют коллеги из Санкт– Петербурга, и не сомневаюсь, что мы сможем обеспечить условия для того, чтобы все желающие могли принять участие в наших больших проектах – не только производственных, но и городских, направленных на реновацию Норильска.

Глава делегации — председатель Комитета Санкт–Петербурга по делам Арктики Герман Широков пояснил, что основная задача мероприятия — это налаживание непосредственного контакта между заинтересованными структурами:

– Я уверен, что непосредственное общение всегда даёт хороший результат. Сейчас в Норильск приехали представители десяти организаций. Это лишь небольшой слой профессионального сообщества Санкт–Петербурга, имеющего арктические компетенции. Перспективы работы с другими организациями мы обговорим и наметим дальнейшее направление сотрудничества.

Дмитрий Карасев подчеркнул, что потенциальных производителей и исполнителей город привлекает не только в рамках работы над комплексным планом социально–экономического развития, но и в части реализации муниципальных программ, финансируемых из городского бюджета.

– Я бы хотел обратить внимание бизнес–сообщества на те виды ремонтов, которые мы проводим ежегодно — это ремонты в многоквартирных домах, кровель, фасадов, нулевых циклов, дорожно–строительные работы, где нам так не хватает дополнительных мощностей, — уточнил глава города.