Мнения горожан лягут в основу концепции благоустройства территории на берегу Хараелаха

«Перед заключением договора на разработку концепции был проведён опрос жителей города Норильска и туристического сообщества, по результатам которого, зоной для благоустройства стала территория реки Хараелах, где ежегодно проходит всеми известный туристический слёт», - сообщил глава города.

По словам Владимира Баринова, заместителя главы города по информационной политике и перспективному развитию, ещё на прошлом слёте на Хараелахе среди участников был проведён опрос.

«На протяжении этого полугодия было проведено более 20 совещаний, в рамках которых каждый раз в проекте что-то дорабатывалось. Нет ни одного пожелания, которое мы бы не учли и не включили в документ», - добавил Владимир Баринов.

Он отметил, что концепция была разработана таким образом, чтобы выбранная зона могла использоваться круглогодично под различные культурные и спортивные мероприятия.

«Что касается самой зоны Хараелах, где непосредственно размещается лагерь, всеми было единогласно принято решение о том, что нужно сохранить его аутентичность - оставить в первозданном виде и не делать там новый парк городского типа. Норильчанам должно быть приятно проводить там время в палатках, чтобы они чувствовали себя за городом безопасно и комфортно», - подчеркнул Владимир Баринов.

Дмитрий Карасев также подытожил, что по результатам рабочих встреч с заинтересованными лицами в рамках концепции предусмотрены: детская спортивная площадка, волейбольная площадка, помещение, в котором спортивное сообщество сможет в период соревнований хранить инвентарь, велодорожка, скамейки, мангальная зона для цивилизованного приготовления пищи, костровая зона, парковка, дополнительные беседки, благоустроенные уборные и многое другое.

После принятия концепции будет подготовлена проектно-сметная документация. С 2024 года запланировано поэтапное благоустройство территории.