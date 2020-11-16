Многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно

До этого могли претендовать на досрочную пенсию женщины, которые родили и воспитали пять и более детей. Теперь же такая льгота есть и у женщин, имеющих трёх или четырёх детей.

Таким образом, в 2021 году смогут оформить пенсию женщины, рожденные в 1965 году и имеющие четырёх детей, при достижении 56 лет. А в 2023 году матери троих детей, рождённые в 1965 году, достигшие 57 лет.

Также существует определённый ряд требований для выхода на досрочную пенсию:

- воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;

- наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Отметим, что в настоящее время в Красноярском крае досрочную страховую пенсию получают девять тысяч женщин, родивших пять и более детей.