Многодетные семьи края могут получить финансовую помощь на подготовку детей к школе

В краевом министерстве социальной политики отмечают, что размер ежемесячной выплаты зависит от района проживания семьи. В Норильске она составит 3600 рублей. Если в семье несколько школьников, то выплата назначается на каждого из них.

«Эта региональная помощь оказывается в качестве дополнения к тем мерам социальной поддержки, которые семьи получают в рамках мероприятий нацпроекта «Демография». И хотя обратиться за ней можно в течение всего календарного года, большинство семей, учитывая возрастающие в конце лета расходы, подают документы на выплату перед началом нового учебного года. За помощью уже обратились родители более 30,5 тысяч учеников, сумма выплат составила почти 84 млн рублей», — сообщила Ирина Пастухова, и. о. министра социальной политики Красноярского края.

Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги». Также приём заявлений ведёт МФЦ и управление социальной защиты населения.

Напомним, что в городе также проходит акция «Помоги пойти учиться». Норильчане могут приносить в пункты приёма необходимые учебные принадлежности, одежду и обувь.

В Норильске пункты сбора помощи открыты в Комплексном центре социального обслуживания населения (ул. Богдана Хмельницкого, 20; ул. Маслова, 4), в Социально-образовательном центре (ул. Мира, 3, каб. 407), а также в каждом общеобразовательном учреждении города.