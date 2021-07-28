МАУ ИЦ «Норильские новости»

Многодетные семьи могут получить дополнительную выплату на ребёнка-школьника

Многодетные семьи могут получить дополнительную выплату на ребёнка-школьника

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Многодетные семьи могут получить дополнительную выплату на ребёнка-школьника

Размер выплаты зависит от территории проживания семьи. В Норильске она равна 3 287 рублям на одного ребёнка.

Многодетные семьи могут получить дополнительную выплату на ребёнка-школьника

Данная помощь предоставляется один раз в календарный год отдельно от 10 тысяч рублей, предусмотренных для родителей школьников. Рассчитывать на неё могут многодетные семьи, а также семьи, где оба родителя — инвалиды (в неполной семье — родитель-инвалид, совместно проживающий с ребёнком).

Оформить выплату можно на портале «Госуслуги» либо, обратившись в МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства.

Фото Владимир Макушкин
28 июля в 16:30 400
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