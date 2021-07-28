Многодетные семьи могут получить дополнительную выплату на ребёнка-школьника

Данная помощь предоставляется один раз в календарный год отдельно от 10 тысяч рублей, предусмотренных для родителей школьников. Рассчитывать на неё могут многодетные семьи, а также семьи, где оба родителя — инвалиды (в неполной семье — родитель-инвалид, совместно проживающий с ребёнком).

Оформить выплату можно на портале «Госуслуги» либо, обратившись в МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства.