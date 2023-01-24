Многодетные семьи региона смогут улучшить свои жилищные условия
Многодетные семьи региона смогут улучшить свои жилищные условия
С 1 января в крае начал действовать закон, в рамках которого они смогут получить земельный сертификат либо земельный участок.
Номинал сертификата составит 185 тысяч рублей. И с каждым годом эта сумма будет индексироваться.
Воспользоваться таким правом смогут многодетные семьи, не получившие земельный участок по истечении трёх лет с даты постановки на очередь на предоставление земельного участка. А также семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Подать заявление на оформление выплаты можно любым удобным способом:
– в Многофункциональном центре;
– в управлении социальной защиты населения;
– на портале «Госуслуги».