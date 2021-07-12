Многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей на строительство дома

Теперь многодетные родители могут потратить эти средства на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома. Кроме того, средства можно пустить на погашение кредита, полученного на покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на покупку последней доли в жилом помещении, на оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Также кредит может включать оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов (до сих пор из-за несоответствия формулировок семьям с такими кредитами отказывали в выдаче 450 тысяч рублей).

Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года. Выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки положена семьям, в которых с января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения.

Выплаты на общую сумму 83 миллиарда рублей уже получили более 186 тысяч семей. Более 9,6 тысячи из них смогли полностью погасить ипотечный кредит.