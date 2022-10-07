Многодетным семьям Красноярья будут предоставлять земельные сертификаты

«В нашем регионе сложилась непростая ситуация с обеспечением многодетных семей земельными участками. В настоящее время в очереди на получение земельных участков находится около 17 тысяч семей, из которых 14 тысяч желают получить землю под индивидуальное жилищное строительство. Губернатором Александром Уссом было принято решение предусмотреть на территории края в качестве альтернативной меры новую форму государственной поддержки - земельный сертификат», - пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

В рамках Закона, начиная с 1 января 2023 года, у многодетных семей края появится возможность выбора между получением земельного участка или земельного сертификата. Его номинальная стоимость составляет 185 тысяч рублей и в дальнейшем будет ежегодно индексироваться.

Для получения земельного сертификата многодетная семья должна не менее трёх лет находиться в очереди на предоставление земельного участка и быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий. Средства земельного сертификата можно направить на приобретение земельного участка, а также на покупку (строительство) жилого помещения (в том числе и на погашение основного долга по кредитному договору, включая ипотечные кредиты). Приобретаемый земельный участок или строение должны находиться на территории Красноярского края.

«Данный земельный сертификат станет ещё одной весомой мерой социальной поддержки, оказываемой многодетным семьям края в рамках нацпроекта «Демография». Мы уверены, что его внедрение в регионе приведёт к сокращению очереди на выделение земельных участков», - добавила Ирина Пастухова.

Подать заявление на предоставление земельного сертификата можно будет с 1 января 2023 года одним из трёх способов: лично через МФЦ или территориальные отделения соцзащиты по месту жительства либо через портал «Госуслуги» Красноярского края».