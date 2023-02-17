Многодетным семьям Красноярья помогут в развитии личного подсобного хозяйства
Многодетным семьям Красноярья помогут в развитии личного подсобного хозяйства
Семьи с невысоким доходом, в которых воспитывается трое и более детей, могут получить до 70 тысяч рублей. При этом сумма выплат за три года должна быть не более 150 тысяч рублей, сообщают в краевом министерстве социальной политики.
«Это весомая поддержка нацпроекта «Демография» и значительный вклад в достижение поставленных президентом целей в плане увеличения уровня доходов и качества жизни граждан нашей страны, - отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края. - Только в прошедшем году такой поддержкой воспользовались более 500 многодетных семей края. Эта работа будет продолжена. На вышеназванные выплаты в 2023 году из регионального бюджета выделено 30 млн рублей».
Получить материальную помощь могут семьи, у которых в распоряжении есть участок земли, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. Важно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал размер прожиточного минимума, установленного для соответствующих основных социально-демографических групп населения.
Параллельно семьи имеют право обратиться за заключением социального контракта:
– на развитие своего дела (350 тысяч рублей);
– на развитие личного подсобного хозяйства (200 тысяч рублей).
Заявления на вышеуказанные меры социальной поддержки можно подать:
– на социальный контакт - дистанционно через портал «Госуслуги», лично через МФЦ или по предварительной записи в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства;
– на адресную материальную помощь на развитие ЛПХ - лично через МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.