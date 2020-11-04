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Многодетным семьям выделят средства на погашение ипотеки

Многодетным семьям выделят средства на погашение ипотеки

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Многодетным семьям выделят средства на погашение ипотеки

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о выделении дополнительных 5,5 миллиарда рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

Многодетным семьям выделят средства на погашение ипотеки

Семьям, где третий и последующий ребёнок родились после 1 января 2019 года, по указу президента РФ помогают полностью или частично погасить ипотеку. На одну семью выделяется 450 тысяч рублей.

За 2020 год на оказание помощи выделено 35 миллиардов рублей. А дополнительное финансирование в размере 5,5 миллиарда рублей поможет ещё как минимум 12 нуждающимся семьям.

Фото из открытых источников
4 ноября в 16:23 490
Многодетные семьиИпотека
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