Многое можем

Норильск стал первым из крупных городов региона, в котором была организована Общественная палата. Первое заседание состоялось 22 июля 2009 года. А в прошлую пятницу, 30 ноября, состоялось организационное заседание шестого состава общественников.

Заметная роль

В фокусе внимания совещательного органа — важнейшие направления: экология, образование, просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика. Внимание уделяется контролю и экспертизе нормативно–правовых актов. Кроме того, общественники всегда наблюдают за процессом голосования на выборах.

Структура участвует практически во всех крупных городских проектах, таких как организация получения Норильском почётного звания города трудовой доблести, формирование стратегии социально–экономического развития города, стратегические сессии и различные форумы, например презентация итогов Большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук по исследованию биоразнообразия в Таймырском Долгано–Ненецком муниципальном районе.

Важное направление в деятельности Общественной палаты — работа с волонтёрскими, благотворительными и молодёжными сообществами, оказание помощи участникам СВО и их семьям. Так, недавно силами благотворительного фонда «Территория добра», Общественной палаты и норильского отделения «Боевого братства» запущено новое социальное пространство «Тепло». Там любой желающий может получить или предложить помощь. С октября 2022 года общественники принимают активное участие в городской акции «#НорильскСВОихНеБросает»: содействуют в сборе гумпомощи и денежных средств для приобретения необходимого оборудования для норильчан — участников специальной военной операции, организуют общественные слушания. Кроме того, они отслеживают, своевременно ли семьям участников СВО предоставляются меры социальной поддержки.

Одно из достижений совещательного органа — выстраивание плодотворных отношений с общественными палатами других городов Красноярского края и России и трансляция опыта работы на федеральном уровне. Среди прочего — участие в работе координационного совета общественных палат муниципальных образований Красноярского края.

Также в 2022 году по инициативе общественников Норильска состоялся круглый стол, где обсуждали меры, принятые для устранения последствий розлива дизельного топлива в Норильске в 2020 году. Участники представили доклады о проведённых мероприятиях и результатах исследований почвы и воды от экспертов научно–исследовательских институтов. По итогам встречи было направлено рекомендательное письмо в Общественную палату Российской Федерации о тиражировании опыта по устранению экологических последствий техногенной аварии среди других компаний, осуществляющих деятельность, связанную с возможным негативным воздействием на окружающую среду на территории Российской Федерации. Кроме того, общественники составили перечень рекомендаций с целью активизации деятельности по осуществлению местного общественного контроля за состоянием окружающей среды.

Стоит отметить содействие общественников в реализации проекта Константина Кочана «Зона спорта». Он направлен на ресоциализацию осуждённых через регулярные спортивные тренировки. Данный опыт был также представлен на сайте Общественной палаты Российской Федерации и вызвал высокий интерес. Участники координационного совета высоко оценили опыт Норильска и решили распространить его на другие территории края и страны.

Признание

На собрании состоялась церемония награждения членов пятого состава. Им вручили юбилейные медали к 70–летию Норильска, благодарственные письма главы города, городского Совета, «Единой России» и Общественной палаты Норильска.

Председатель пятого созыва Татьяна Скорик отмечена благодарственным письмом комиссии Общественной палаты РФ и грамотой краевой Общественной палаты. Она считает это общей заслугой команды.

Особый трепет вызвало вручение нагрудных знаков «Доброволец Донбасса». Их получили Дмитрий Губарев, Светлана Зенина и Андрей Босенко, Виталий Сайко, Валерий Савостин. Благодарственные письма Общественной палаты Донецкой Народной Республики за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в гуманитарную поддержку жителей Донбасса в период специальной военной операции получили Валерий Потапов, Евгений Нарушевич и Олег Шапуваленко.

Новый уровень

После торжественной части новый состав приступил к работе. На первом организационном собрании был избран состав совета Общественной палаты. В него вошли Анастасия Батова, Дмитрий Губарев, Татьяна Скорик, Олег Пилюгин, Наталья Карпушкина, Константин Кочан и Андрей Босенко. На пост председателя были представлены две кандидатуры — Дмитрий Губарев и Татьяна Скорик. Однако последняя взяла самоотвод, пояснив, что намерена больше времени уделить своей депутатской деятельности.

– Я очень рада, что у нас сложилась такая замечательная, крепкая команда. Одному ничего невозможно сделать, но вместе мы многого достигли и, верю, добьёмся ещё большего успеха. Каждый член Общественной палаты сегодня является значимой фигурой в городе, поэтому наша совместная работа непременно принесёт пользу Норильску и норильчанам, — отметила Татьяна Скорик.

В итоге председателем был избран Дмитрий Губарев, а его заместителями — Татьяна Скорик и Анастасия Батова.

– Благодарю за доверие, коллеги. Считаю, что мы обязательно должны сохранить высокий темп работы, который задала Татьяна Скорик, чтобы достичь значимых для города и края результатов. Все форматы работы будут сохранены. В ближайших планах — завершение всех начатых проектов, — обратился к собравшимся Дмитрий Губарев.

Поприветствовать обновлённый коллегиальный орган пришли зампред Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев и председатель комиссии местного горсовета по городскому хозяйству Роман Сербин.

– Общественная палата Норильска за последние два года работы не просто заняла достойное место среди других общественных палат края, но стала одной из лучших в стране. Это высокое достижение, и мы очень ценим ваш бескорыстный труд на благо развития гражданского общества, — отметил Валерий Васильев.

Роман Сербин также выступил с благодарственным словом:

– За время работы пятого состава деятельность местной Общественной палаты поднялась на новый уровень, безусловно, благодаря активной работе каждого из вас. Хочу поблагодарить вас за ваш труд, за неоценимую помощь участникам специальной военной операции и их семьям, за участие в разработке и реализации множества социально значимых проектов. Уверен, что новый состав продолжит эту важную для нашей территории миссию.

Помощь каждому

На первом заседании новый состав утвердил предварительный план работы. Общественная палата намерена и дальше продолжать обеспечивать диалог между муниципалитетом, «Норникелем», общественными организациями и горожанами посредством проведения совместных городских социально значимых мероприятий.

Валерий Васильев рекомендовал общественникам уделять особое внимание поддержке участников СВО и их семей, а также патриотическому воспитанию детей и молодёжи. До 10 декабря члены палаты направят предложения для включения в общий план работы коллегиального органа.

В Общественную палату входят представители разных организаций, поэтому спектр вопросов, с которыми могут обратиться норильчане, достаточно широк. Если же вопрос не входит в компетенции общественников или требует дополнительного рассмотрения профильными специалистами, гражданин всё равно не останется без помощи — члены палаты направляют запрос в соответствующую структуру или подсказывают, к какому специалисту следует обратиться в сложившейся ситуации. Обращение в Общественную палату можно направить на адрес электронной почты: opnor@norilsk-city.ru или в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

Н овый состав Общественной палаты Норильска

По квоте главы Норильска:

Анастасия Вениаминовна Батова — директор кинокомплекса «Родина»;

Дмитрий Александрович Губарев — председатель местной общественной организации «Пограничное братство»;

Светлана Владимировна Зенина — депутат Норильского городского Совета, председатель благотворительного фонда «Территория добра»;

Юрий Александрович Кононченко — член Общественного совета при Отделе МВД России по городу Норильску;

Илья Александрович Макаренко — индивидуальный предприниматель;

Анна Юрьевна Макуха — директор специализированного фонда управления целевыми капиталами приоритетных социальных направлений «Наш Норильск»;

Владислав Дмитриевич Шукшин — директор информационного центра «Норильские новости», председатель Молодёжной коллегии при главе Норильска.

По квоте Норильского городского Совета депутатов:

Анна Валериевна Верич — исполнительный директор фонда поддержки социально–экономического и регионального развития «Возможность», специалист Консультационного ресурсного центра для НКО и социальных предпринимателей;

Геннадий Геннадьевич Дубинко — иерей Русской православной церкви Норильской и Туруханской епархии;

Елена Леонидовна Косицына — консультант отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ управления делами Норильского городского Совета депутатов;

Олег Юрьевич Пилюгин— член Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора в Норильске;

Татьяна Васильевна Скорик — депутат Норильского городского Совета;

Алексей Викторович Филимонов — директор Норильской межрайонной больницы № 1, заместитель председателя Общественного совета при Норильской межрайонной больнице № 1;

Николай Николаевич Яшин — представитель местной общественной организации творческих личностей «Необычные люди».

По квоте некоммерческих организаций:

Андрей Борисович Босенко — член местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов»;

Наталья Александровна Карпушкина — директор ассоциации семейных сообществ и специалистов по работе с детьми «Карпушкино», индивидуальный предприниматель, учредитель местной общественной физкультурно–оздоровительной организации «Моржи Таймыра», представитель северных территорий в Федерации зимнего плавания Красноярского края;

Константин Валериевич Кочан — член местного отделения общественной организации «Боевое братство»;

Юлия Владимировна Николаева — руководитель местной общественной организации «Центр развития личности «Старт»;

Александр Сергеевич Софин — заместитель директора гимназии № 4 по административно–хозяйственной части;

Лариса Николаевна Стрючкова — член красноярской региональной общественной организации «Клуб исследователей Таймыра», редактор альманаха «Неизвестный Норильск»;

Анастасия Андреевна Шлома — нотариус Норильского нотариального округа Красноярского края, член НМОО поддержки детско–юношеского хоккея «Хоккей детям».