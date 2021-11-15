МАУ ИЦ «Норильские новости»

Многократная вакцинация названа безопасной

Многократная вакцинация названа безопасной

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Многократная вакцинация названа безопасной

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от COVID-19.

Многократная вакцинация названа безопасной

Александр Гинцбург сообщил о результатах наблюдений за титром антител у ревакцинированных. Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург сказал: «Абсолютно никаких».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока заданная планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80%, необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн россиян.

Фото Владимир Макушкин
15 ноября в 11:30 400
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