Многократная вакцинация названа безопасной

Александр Гинцбург сообщил о результатах наблюдений за титром антител у ревакцинированных. Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург сказал: «Абсолютно никаких».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока заданная планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80%, необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн россиян.