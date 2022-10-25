Мобилизованные многодетные отцы-норильчане вернутся домой в ближайшее время

- Все эти норильчане, а их менее десяти, в ближайшее время будут возвращены назад. Напомню, что согласно Федеральному закону «О мобилизации» призыв не касается отцов четверых детей, но, поскольку сегодня идёт частичная мобилизация, Госдумой РФ от призыва освобождены мужчины, воспитывающие троих детей. Это решение вступило в силу сегодня.

Он также добавил, что губернатор Красноярского края Александр Усс ещё утром дал поручение довести данное решение до мест расположения, куда убыли многодетные мобилизованные жители региона, в том числе и норильчане.