Мобильное приложение «Госуслуги Красноярского края» расширяет свои возможности

Теперь жители региона могут, не выходя из дома, записаться на прохождение диспансеризации, а преподаватели - вести «Школьный журнал». Чтобы записаться на профилактические медосмотры, нужно указать, кому потребуется услуга, выбрать из списка лечебное учреждение, специалиста, дату и время приёма. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время. Информация хранится в личном кабинете гражданина. Услуга доступна и в web-версии портала. В приложении также можно записаться к врачу и на вакцинацию, проверить очередь в детский сад, а также получить бесплатный доступ к электронному дневнику школьника.

Для удобства пользователей в мобильном приложении есть раздел «Популярное на портале». Там можно посмотреть наиболее востребованные услуги на данный момент. В личном кабинете есть возможность настроить отображение только необходимых разделов, скрыть те, которые не актуальны, и самостоятельно изменить очередность сервисов.

Мобильное приложение регионального портала «Госуслуги Красноярского края» доступно в Google Play и App Store. Ссылка на скачивание также размещена на странице https://gosuslugi.krskstate.ru.