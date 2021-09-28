Мобильное приложение «Система оповещений - 112» стало призёром конкурса «ПРОФ-IT.2021»

В Нижнем Новгороде прошли IX Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021» и финал одноимённого конкурса. Красноярский край занял в нём сразу три призовых места.

Мобильное приложение «Система оповещений - 112», предназначенное для оповещения жителей Красноярья об экстренных ситуациях, а также для вызова экстренных служб, заняло второе место. На этой же позиции оказалась разработка «Ситуационный центр управления здравоохранением Красноярского края». Приложение позволяет отслеживать скорость прибытия бригад скорой помощи к месту вызова, проводить мониторинг заболевших коронавирусом, а также корректировать коечный фонд. Этот проект занял второе место и по итогам полуфинала. Краевой проект «Интеллектуальный модуль прогнозирования результативности спортсмена «Одарённость.Талант.Результат» занял третье место в полуфинале в номинации «Спорт».

Отметим, за историю конкурса у Красноярского края набралось 13 призовых мест в различных номинациях. Из них одна победа, семь вторых мест и шесть третьих.