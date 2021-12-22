Мобильный интернет стандарта 4G появился в селе Хатанга и посёлке Носок

В посёлке Носок сельского поселения Караул и селе Хатанга, помимо услуг голосовой сотовой связи впервые стали доступны услуги мобильного интернета стандарта 4G. Присутствие в данных населенных пунктах обеспечило ПАО «МТС» за счет собственных средств компании в соответствии с перспективными планами развития.

Накануне в рамках рабочей поездки в Хатангу оценил степень проведенных работ оператором сотовой связи глава Таймыра Евгений Вершинин. «Интернет — это и предоставление государственных услуг, и обучение, и получение важной информации. Спасибо компании за свой вклад в общее дело», - отметил руководитель территории.

Напомним, в 2021 году на Таймыре значительно расширена сеть радиотелефонной сотовой связи. По информации управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района, в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие информационного общества» и соответствующей программы Таймырского муниципального района услуги сотовой связи и мобильного интернета ПАО «МТС» теперь предоставляются жителям посёлков Новорыбная и Волочанка за счет субсидий бюджета Красноярского края.