Мобильный пункт вакцинации на Ленинском проспекте закрывается

Как сообщил на общегородской планёрке руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе, в городе в течение последнего месяца наблюдается улучшение эпидобстановки:

«Мы в два раза уменьшили коечный фонд в госпиталях. Учитывая, что ситуация улучшается с каждым днём, уже абсолютно уверенно можно говорить о том, что пятую волну мы прошли уверенно и спокойно, без резких ухудшений и критических ситуаций. Всё благодаря вакцинации».

На сегодняшний день в Норильске вакцинированы 82 788 человек, ревакцинированы — 13 474. Хоть охват вакцинированных не достиг поставленных 60%, но пятую волну вируса мы пережили без осложнений.

«Вирус был, есть и будет. Никуда он от нас уже не денется. Вакцинация остаётся единственным способом обрести уверенность и защититься от заболевания. Я призываю норильчан не отказываться от прививок, независимо от той эпидобстановки, которая складывается в городе», — добавил Коба Кавтеладзе.

График работы прививочного кабинета в поликлинике: в будни — с 08.00 до 19.00, в субботу — с 09.00 до 16.00, воскресенье — выходной.

В Талнахе, Кайеркане и посёлке Снежногорск прививочные кабинеты в поликлиниках работают в прежнем режиме.