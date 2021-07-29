МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мобильный пункт вакцинации в «Арене» приостановил работу

Мобильный пункт вакцинации в «Арене» приостановил работу

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Мобильный пункт вакцинации в «Арене» приостановил работу

Норильчане, привившиеся первым компонентом в «Арене», могут пройти второй этап вакцинации в поликлиниках города.

Мобильный пункт вакцинации в «Арене» приостановил работу

Гражданам, которым вторая прививка назначена на 28, 29 и 30 июля, необходимо обратиться в поликлиники по месту жительства с 08.00 до 20.00.

Тем, кому вакцинация вторым компонентом назначена на 31 июля и 1 августа, необходимо обратиться в Норильскую межрайонную поликлинику № 1 по адресу: ул. Талнахская, 76, 31 июля — с 09.00 до 16.00, 1 августа — с 09.00 до 15.00.

При себе иметь паспорт, полис и сертификат о прививках (при наличии).

Фото Ирина Яринская
29 июля в 14:44 500
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