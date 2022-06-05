Молодецкая наша сила

В почётном строю

По словам командира в/ч 40919 майора Кравцова, деятельность «Юнармии» в Норильске до ноября 2019 года носила бессистемный характер: каждая школа по–своему вела работу в данном направлении.

– Мы взяли эту организацию под своё крыло, — рассказывает командир. — И теперь, например, торжественные клятвы юнармейцы дают либо в стенах нашей части, либо при нашем участии. Последний массовый прием состоялся на соревнованиях, посвящённых пятнадцатилетию Федерации армейского рукопашного боя. Ряды юнармейского движения пополнили порядка 30 человек. Это достойные юноши и девушки, занимающиеся рукопашным боем, дзюдо и карате.

Юнармейцы участвовали 9 Мая в параде Победы на площади Памяти героев. Также они принимали участие в акции «Парад у дома ветерана». Этой чести удостоились те, кто в течение года зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Приоритет отдавался отличившимся в конкурсах, в спортивных соревнованиях и участникам социальных проектов. Эта практика будет продолжена и дальше.

Среди участников парада в рядах юнармейцев были и ученики подшефной школы воинской части.

– Наш отряд «Звезда» принимает активное участие как в городских мероприятиях, так и в региональных. И что очень важно, мы входим в состав штаба «Юнармии», — добавил майор Кравцов.

На личном примере

Со школой № 8 норильских военных связывают давние партнёрские отношения.

– Мы там регулярно проводим мероприятия, приуроченные к праздникам и событиям, которые чтут в Вооруженных силах, например, уроки мужества, посвящённые дням воинской славы или памятным датам России, — поясняет Кравцов.

Уроки мужества, пропагандистские акции, встречи с военнослужащими и участниками боевых действий они проводят и в других учебных заведениях города. Очень полезная практика, когда подрастающему поколению о героизме рассказывают непосредственные участники боевых действий. Наглядный пример и образное повествование, так сказать, из первых уст — лучшие помощники в патриотическом воспитании.

При школе имеется музей авиации и космонавтики. Обычно в День музеев ему преподносят подарки, не стал исключением и этот год. На хранение в музей были переданы уникальные предметы, найденные в местах боевых действий в Новгородской области времён Великой Отечественной войны. В их числе — стеклянная фляжка, очень редкий экспонат. Такой подарок сделали представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». С этой организацией у воинской части давнее и плодотворное сотрудничество.

– С учениками подшефной школы мы традиционно проводим в конце года чаепитие. Изначально это мероприятие организовывали, чтобы заинтересовать школьников, чтобы у них не было негатива к предстоящей военной службе. На сегодняшний день ребята уже сами расспрашивают об армии, а чаепитие перестало быть формальным и превратилось в добрую ежегодную традицию, — отмечает командир части.

Военная подготовка

Накануне майских праздничных мероприятий Общественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжи. Повесткой заседания было совершенствование системы в нынешних условиях нестабильной внешнеполитической ситуации.

Командир в/ч 40919 майор Кравцов, принимавший в нём участие, внёс качественно новые предложения по совершенствованию военно–патриотического воспитания молодежи.

– Я предложил инициировать развитие института шефства силовых структур над образовательными организациями города, — поясняет майор Крацов. — Уроки мужества должны и могут проводить любые люди в погонах: это и сотрудники полиции, ФСИН, Росгвардии, да даже судебные приставы. У кого–то из них есть подшефные классы, наша же воинская часть курирует в этом направлении целую школу. Но наш гарнизон не настолько большой, чтобы охватить все учебные учреждения. И вот ещё почему так важно моё предложение. Многие учителя ОБЖ даже в армии не служили, поэтому плохо разбираются в начальной военной подготовке. Об этом говорили на заседании Общественной палаты и директора учебных заведений. Они тоже считают, что начальную военную подготовку должны вести люди в погонах. Они смогут это делать на высокопрофессиональном уровне. Вторая инициатива — сделать военно–патриотическую работу в городе плановой. На сегодня единой концепции нет. Зачастую о проведении военно–патриотических мероприятий мы узнаём в лучшем случае за неделю, а то и за день. Во всех мероприятиях участвовать крайне сложно. Такие планы понадобятся и моим коллегам из силового блока, которые возьмут шефство над учебными заведениями.

Возможности армии

Одна из задач работы воинской части с молодёжью — привлечь её поступать в высшие военные учебные заведения. Каждый год с декабря по февраль для выпускников 9–х и 11–х классов проводятся просветительские мероприятия.

– Сейчас в Вооруженных силах России представлен огромный перечень профессий. Как правило, у будущих выпускников, да и их родителей, довольно узкое представление об армейской службе: для них военные — это люди с автоматами. На самом деле сегодня можно получить образование по различным специальностям, от военного переводчика до учёного. В армии очень развиты IТ–технологии. Постоянно требуются радиоинженеры, юристы, психологи. В последнее время интенсивно обучают специалистов военно–политического направления. Об уровне российской военной медицины известно во всем мире. У нас есть практически все гражданские специальности, и их получают бесплатно. Выпускникам военных учебных заведений открывается большой круг возможностей: гарантированная государственная служба, обеспечение финансовое и жилищное. Преференций очень много. Это хороший шанс реализоваться и после службы, на гражданке. Специалисты такого уровня востребованы всегда и по всей стране, — рассказывает о перспективах для молодёжи заместитель командира части по военно–политической работе капитан Францкевич.

– У нас есть военнослужащие по контракту — выпускники норильского техникума. Они были в нашей части на Дне призывника, и их это очень впечатлило. Увеличилось количество выпускников норильских школ, поступающих в военные учебные заведения. Военком отмечает, что норильчане в основном выбирают военно–медицинскую, военно–морскую и военно–космическую академии. На их выбор большое влияние оказали учения Северного морского флота в Дудинке, наши рассказы о Космических войсках и престиже военной медицины, — добавляет командир части.

В ответе за будущее страны

Воспитать патриота своей Родины — ответственная и сложная задача, в решение которой воинская часть 40919 вносит свой посильный вклад.

– Страна, граждане которой не знают её историю, обречена. Также важно знать, как наше государство преодолевало трудности и внешние угрозы. Эти события, когда народ и армия сплачивались и побеждали, надо чтить и помнить. Наша задача — воспитывать уважение не только к стране, но и к армии. У Российской армии немало достижений не только военного характера, у неё также имеется богатое культурное наследие, — отмечает капитан Францкевич.

– У нас есть и личная заинтересованность в проведении военно–патриотических мероприятий. Мы, например, взрослели в непростое время, когда молодежью никто не занимался. Я не хочу откатиться обратно в 1990–е годы. Свежи в памяти и нулевые, когда в военные училища мало кто хотел поступать. Если мы не будем сейчас воспитывать молодежь в духе патриотизма, то можем потерять государственность и независимость. Для меня лично как отца двоих детей, которые занимаются в рядах юнармейцев, это особенно важно», — резюмировал командир части.