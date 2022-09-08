МАУ ИЦ «Норильские новости»

Молодежная коллегия Норильска приглашает горожан пройти опрос на тему финансовой грамотности

Молодежная коллегия Норильска приглашает горожан пройти опрос на тему финансовой грамотности

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Молодежная коллегия Норильска приглашает горожан пройти опрос на тему финансовой грамотности

Пройти опрос можно по ссылке: https://forms.gle/s44YpLyEUYfRQvTc9.

Молодежная коллегия Норильска приглашает горожан пройти опрос на тему финансовой грамотности

Данные, полученные после обработки результатов исследования, лягут в основу проекта «Азбука капитала».

8 сентября в 13:47 900
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