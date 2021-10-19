Молодёжь коренных малочисленных народов Севера получит качественно новое образование

Инновационную образовательную программу представил Сибирский федеральный университет (СФУ). Презентация состоялась на встрече педагогической общественности Таймыра с представителями СФУ. Мероприятие проходило в общественном пространстве гражданского университета «Красноярская Арктика» в рамках реализации одноимённого проекта, победившего в конкурсе Фонда президентских грантов.

Программа рассчитана на школьников и студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим особое внимание уделяется дополнительным предметам: «Североведение», «Введение в родные культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» и «Мировая художественная культура», в которую включена «Художественная культура коренных малочисленных народов». Доступ к качественной довузовской подготовке по всем предметам ЕГЭ бесплатный.

Как сообщают на сайте taimyr24.ru, особенностями курсов являются применение VR-технологий и возможность получить как дистанционное, так и очное образование в Международной северной школе и Международной бизнес-школе «Арктика», что будет способствовать адаптации юных северян к учёбе и жизни в современном мире.

Среди партнёров проекта: компания «Норникель», Экспертный центр Проектного офиса развития Арктики, Агентство развития Норильска и Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского.