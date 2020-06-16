Молодёжь может принять участие в международном конкурсе «Вместе против коррупции»

Конкурс организовала Генеральная прокуратура России. Его анонсировали на 8-й сессии Конфедерации государств – участников Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции. По условиям, молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет будут создавать антикоррупционную рекламу в двух номинациях: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Конкурс уже начался, работы принимают до 1 октября на сайте www.anticorruption.life. Плакаты и ролики можно делать на официальных языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. По данным на 16 июня, на сайт поступило почти 800 работ.

Итоги конкурса подведут к 9 декабря – Международному дню борьбы с коррупцией. Тогда же объявят победителей и призёров.