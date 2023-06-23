Молодёжь Норильска приглашают принять участие в конкурсе проектов

До 11 июля участники могут представить собственные проекты, которые должны соотноситься с флагманскими программами и специальными проектами, реализуемыми на территории города. Срок реализации — до 31 декабря текущего года.

Старт приёма заявок назначен на 27 июня. Участниками могут стать норильчане в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс проводится с целью поддержки инициатив норильской молодёжи, направленных на развитие города. На реализацию своих проектов участники смогут получить до 200 тысяч рублей. Общий фонд конкурса — 1,2 млн рублей.

За подробной информацией обращаться по телефону 43-70-23 (*3012).