Молодёжь Норильска приглашают принять участие во всероссийском конкурсе молодёжных проектов

Конкурс проводится по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке Фонда развития моногородов. Его целью является вовлечение молодёжи в творческую деятельность и формирование социальных проектов.

Норильчане в возрасте от 14 до 30 лет, а также организации высшего образования могут, проявив творческие способности и гражданскую активность, выиграть грант в размере от 2,5 до 15 млн рублей.

Подать заявку можно до 7 апреля на сайте «Молодёжь России». С правилами конкурса можно ознакомиться, пройдя по ссылке.