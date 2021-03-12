Молодёжь Норильска приглашают принять участие во всероссийском конкурсе молодёжных проектов
Молодёжь Норильска приглашают принять участие во всероссийском конкурсе молодёжных проектов
Конкурс проводится по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке Фонда развития моногородов. Его целью является вовлечение молодёжи в творческую деятельность и формирование социальных проектов.
Норильчане в возрасте от 14 до 30 лет, а также организации высшего образования могут, проявив творческие способности и гражданскую активность, выиграть грант в размере от 2,5 до 15 млн рублей.
Подать заявку можно до 7 апреля на сайте «Молодёжь России». С правилами конкурса можно ознакомиться, пройдя по ссылке.