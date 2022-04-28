Молодёжный форум ТИМ «Бирюса» объявил о начале регистрации участников

Первая смена форума «Карьера и занятость» стартует 11 июля и продлится до 17 июля. В этот период в работу смогут включиться молодые сотрудники корпораций, представители IT-сферы, студенты и выпускники специальностей гуманитарной направленности, действующие предприниматели, самозанятые и молодые предприниматели с действующим микробизнесом.

Вторая смена «Креативные индустрии в городАх» пройдёт с 19 по 25 июля. Её участниками станут дизайнеры, скульпторы, урбанисты, граффитисты, веб-дизайнеры и другие творческие молодые люди. Вместе со всероссийским цехом креативных индустрий «Город А» им предстоит моделирование креативных отраслей и разработка концепции реализации национального креативного продукта.

Финальная смена, «Общество», пройдёт с 28 июля по 3 августа. Активисты сообществ флагманских программ молодёжной политики обсудят вопросы самоуправления, творчества, спорта и общественной жизни.

Уточнить информацию о проекте можно в call-центре форума: 8-953-581-17-00.

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